Anápolis poderá ganhar delegacia especializada em maus-tratos contra animais já no próximo semestre

Anápolis pode estar próxima de ganhar uma Delegacia Especializada em Maus-Tratos Contra Animais e Meio Ambiente.

Quem deu essa informação foi a vereadora Seliane da SOS (MDB), que se reuniu na última semana na Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) para debater a questão.

A pauta é uma discussão antiga entre os defensores da causa animal no município, e vem ganhando corpo devido ao aumento de casos de abandono e maus-tratos.

No encontro, a parlamentar teve conversas com o delegado-geral da Polícia Civil (PC), André Ganga, para implementar a unidade no município.

A vereadora também iniciou diálogos com o delegado-geral de Anápolis, Fábio Vilela, debatendo sobre a criação da delegacia especializada.

Ainda segundo Seliane, existe uma expectativa de que a unidade esteja em funcionamento a partir do segundo semestre de 2023.

“Desde 2017, antes mesmo de me tornar vereadora, luto tentando denunciar situações de maus-tratos e abandono que acontecem no município. Com o apoio dos Delegados, iremos amenizar esse cenário”, destacou a vereadora.