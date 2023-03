Comediante Nando Viana retorna aos palcos de Anápolis e Goiânia com show inédito

No mês de março, o comediante gaúcho Nando Viana retornará para os palcos de Anápolis e Goiânia com um novo show inédito intitulado, “como faz para ficar aqui”.

De uma forma descontraída, o espetáculo promete arrancar muitas gargalhadas do público goiano trazendo a tona diversos problemas da sociedade moderna.

Considerado um dos maiores nomes do humor brasileiro, Nando Viana faz sucesso online e integra o elenco do programa “a culpa é do Cabral”.

Em Goiânia, o show acontecerá dia 26, no Teatro Goiânia, a partir das 19h. Já em Anápolis, será realizado às 20h do dia 25, no Teatro São Francisco de Assis.

Ambos os espetáculos terão os preços de ingresso entre R$ 30 e R$ 80, de acordo com o local escolhido na plateia e o tipo de ingresso (meia, social ou inteira).

Também haverá a opção do desconto pelo ingresso social para o público que levar 1kg de alimento não perecível.

As entradas para o stand-up podem ser adquiridas por meio do site ingresso digital.