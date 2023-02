Afinal, pode ou não congelar o ovo cozido? Veja a resposta

Congelar alimentos é uma das maiores facilidades que existem, não é mesmo? Afinal, basta colocá-los lá dentro do freezer e depois consumi-los mais tarde, já que vão estar conservados. Entre os itens que podem ir lá dentro do eletrodoméstico, já se perguntou se dá para congelar o ovo cozido?

Pois bem, um dos ingredientes e alimentos mais importantes da nossa alimentação e que não falta na casa de quase todo mundo, acaba gerando essa dúvida.

Afinal, cairia muito bem poder congelar ele também, né?

Pode ou não congelar o ovo cozido? Veja a resposta:

Para você que comprou uma cartela cheia de ovos e está com medo deles apodrecerem antes que você os consuma, saiba de uma coisa: dá para congelar eles! Mas depende;

A primeira coisa a se fazer é levar em conta o estado do ovo, sendo assim certifique-se de que ele não está podre.

Outra dica para seguir é que você nunca deve congelar ovos com casca, pois é bem provável que eles explodam graças ao aumento do volume do conteúdo interno, o que causaria uma sujeira no seu congelador.

Além disso, você deve deixar a gema dele dura para congelar, se não, ele vai adquirir uma textura muito desagradavel.

Mas como congelá-lo?

Existem várias formas de congelar ovo cozido.

A primeira delas consiste em cortar o ovo em pedacinhos depois de cozinhá-lo. Dessa forma, você poderá evitar parcialmente a perda da textura e do sabor originais.

Outra e última forma de congelar ovos cozidos é separando a gema da clara, congelando as diferentes partes do ovo em saquinhos distintos.

O que acontece é que a gema costuma suportar melhor as baixas temperaturas do que a clara.

Além disso, caso o sabor das claras não te agrade tanto assim, pelo menos você conseguirá aproveitar metade do ovo congelado.

