Cai entre nós: a melhor forma de descongelar os alimentos seja ele qual for é colocando-o na parte de baixo da geladeira, para ele ganhar calor de forma gradativa.

Além disso, esse método é uma excelente forma de não fazer um grande choque térmico no alimento, assim ,não afetando sua qualidade.

O problema disso é que novamente esse processo demora muito, chegando precisar de até umas 12 horas para o alimentos descongelar por completo.

Bom, mas hoje esse problema será solucionado!

Afinal, qual o segredo para descongelar os alimentos em menos de 3 minutos?

Basicamente, para otimizar o tempo de espera do descongelamento você vai precisar de um copo de água e um micro-ondas.

Para iniciarmos o método, basta usar a função de descongelamento do microondas.

Vale lembrar que é necessário colocar a comida em um recipiente com tampa para reter o máximo de vapor de água possível.

Assim, ao lado do alimento, você vai colocar um copo d’água próximo ao recipiente para que as ondas de micro-ondas atuem na água do copo, fazendo com que o alimento receba ondas suaves e mais homogêneas.

Basicamente, essa técnica garante que seu alimento descongele de forma uniforme e sem partes queimadas.

Por fim, coloque seu aparelho no modo de descongelar por 3 minutos e voilá!

