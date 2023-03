Lotofácil deixa mais um goiano milionário; veja de onde é o ganhador

Na noite de sábado (04), mais um sorteio da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal, foi realizado. Desta vez, uma aposta simples de Goiás conseguiu completar toda a quinzena.

O jogo foi feito na cidade de Santo Antônio do Descoberto, região Leste de Goiás, e foi o único do estado a acertar os 15 números sorteados, recebendo assim R$ 1,5 milhão. A aposta foi registrada na Agência Lotérica Sorte Mania, localizada no Centro do município.

Durante o concurso, de número 2754, as dezenas sorteadas foram os seguintes números: 02 – 03 – 04 – 08 – 09 – 10 –13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25.

Além dessa, outras 315 apostas ‘bateram na trave’ e conseguiram acertar 14 dezenas do jogo, conquistando assim um prêmio de R$ 1,5 mil cada.

Do total, 17 delas são de Goiás e foram feitas nas cidades de Goiânia, Aparecida, Caiapônia, Formosa, Goianira, Itumbiara, Jataí, Posse, Rio Verde, Serranópolis e Trindade.