3 cidades históricas em Goiás para se visitar além de Pirenópolis

Com pouco menos de 300 anos de história, Goiás é um estado relativamente jovem se comparado a outras unidades da federação, como São Paulo (469 anos) e Rio de Janeiro (458 anos).

Apesar da pouca idade, o estado possui algumas cidades históricas bastante conhecidas, como é o caso de Pirenópolis.

No entanto, existem outros municípios que também tem muita história para contar e que os goianos podem visitar caso desejem conhecer mais sobre o estado.

1. Cidade de Goiás

Antes de Goiânia, a Cidade de Goiás era a antiga capital do estado. Fundada em 1729, por Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, foi importante ponto no ciclo do ouro.

2. Corumbá de Goiás

Fundada em 1731, Corumbá é outro município histórico do estado, conservando os traços coloniais da época de criação, como os casarões históricos. A história da cidade tem início com as bandeiras, missões que desbravavam o interior do país.

3. Pilar de Goiás

Outro município que se confunde com a história do estado é Pilar de Goiás. A cidade foi fundada em 1736, por escravos fugidos, que encontraram grande quantidade de ouro no local e ofereceram as pedras para o bandeirante João de Godoy Pinto Silveira, em troca de liberdade.

Os três municípios são os únicos que possuem um conjunto urbanístico tombado, ou seja, com a aprovação do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).