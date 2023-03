Esse ano de 2023 começou trazendo muitas surpresas, principalmente para alguns signos que podem estar em um relacionamento que só trará decepções e vão começar a enxergar melhor essa situação.

Alguns indícios fortes aparecerão nos próximos dias e tornarão os romances dessas casas astrológicas instáveis e propensos a terem um final complicado.

Isso se deve ao fato de ninguém conseguir segurar as máscaras por muito tempo. Logo, essa pessoa que está com você também se revelará e essa descoberta frustrante deixará bem claro que você errou no palpite.

Evidentemente, poderá ser bastante doloroso também. Mas a verdade é inadiável e será necessário lidar com isso e fugir o quanto antes.

Diante disso, confira agora quais as casas que terão revelações intrigantes sobre o parceiro que está contigo, atualmente. Vale relembrar que pode ser desde o ficante ao marido. Veja!

3 signos que podem estar em um relacionamento que só trará decepções:

1. Leão

O leonino que está em um relacionamento com alguém e bastante apaixonado poderá tomar um balde de água gelada nos próximos dias. Isso trará prejuízos incalculáveis.

Alguma verdade foi ocultada ou distorcida nesse romance e isso será imperdoável para os nativos dessa casa. Eles são muito cuidadosos com quem são apaixonados, mas isso irá por água abaixo com a decepção.

Essa pessoa não está sendo honesta em nada. O melhor a se fazer é fugir mesmo, e para bem longe.

2. Libra

Os librianos têm essa compulsão de ir se jogando, curtindo muito, ignorando o fato de que existem pessoas que apresentam apenas o que querem e mentir o restante.

Agora, um chá de realidade poderá chegar para abrir os olhos desses nativos. A decepção poderá ser grande e o arrependimento por ter deixado o passado para trás ainda maior.

Ouça bem a resposta que essa parceira ou parceiro tem a dizer. Preste atenção no olhar e no jeito de falar, vocês sabem ser espertos e não merecem ser passados para trás.

3. Capricórnio

Por fim, esses nativos – que bancam os “sabem tudo” poderão descobrir algumas mentiras do ficante premium ou namorado. Algo no passado está mal resolvido e isso partirá o coração do capricorniano.

A melhor opção é fugir o quanto antes para não comprometer seus objetivos e sonhos. Sabemos que se esforçou para dar certo desta vez, mas essa pessoa não foi uma boa escolha.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!