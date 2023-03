É por isso que não se deve guardar as batatas ao lado das cebolas

A forma como armazenamos os alimentos em nossa casa implica totalmente no sabor e vitalidade deles, assim como ao guardar batatas.

Isso porque, temos o hábito de colocar esse vegetal nas combucas ao lado de outros frescos como a cebola, fora da geladeira.

Pois bem, relacionado a esse último ponto, saiba que as batatas jamais devem ser colocadas ao lado das cebolas, por mais que sejam deliciosas juntas em receitas, no armazenamento isso não funciona bem!

Afinal, por que se deve guardar as batatas ao lado das cebolas?

Vamos ao que interessa e responder essa questão tão intrigante, o que acontece é que esses vegetais possuem composições diferentes, que são incompatíveis de ficarem juntos.

Bom, se tratando das batatas, elas liberam naturalmente um gás chamado etileno, que é um composto químico responsável por acelerar o processo de amadurecimento e permitir que ela obtenha uma textura mais macia.

Por mais essencial que seja esse gás, ao lado de outros vegetais, como a cebola, ele faz com que o vegetal se deteriore mais cedo.

Além disso, pode proporcionar o aparecimento de mofo na cebola, já que o fungo aproveita a umidade do alimento para se desenvolver.

Por conta disso, especialistas recomendam que as batatas e as cebolas sejam armazenadas separadamente, em locais frescos, secos, escuros e ventilados.

Além disso, vale lembrar que esses itens não combinam bem com as geladeiras, por isso, busque locais com temperatura ambiente para não alterar sua textura, sabor e cor.

