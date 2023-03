Mulher proíbe sogra de entrar na casa dela e surpreende ao revelar motivo da decisão

Relatos sobre relacionamentos problemáticos entre sogras e noras ou genros são comuns em rodas de conversas e nas redes sociais. Mas, em alguns casos, a situação pode ultrapassar os limites de convivência e levar um dos envolvidos a tomar uma atitude radical.

É o que aconteceu com uma esposa – que preferiu não se identificar. Em um relato divulgado na plataforma Reddit, a mulher revelou que proibiu os pais do companheiro de entrarem na residência do casal.

De acordo com ela, a atitude foi tomada em acordo com o marido e aconteceu devido à uma grande briga entre ela e as irmãs do homem dentro da casa do casal.

Além da proibição, ela conta que o parceiro também decidiu impor limites no contato entre a filha deles e os pais. Assim, ele estabeleceu que os encontros aconteceriam somente na casa dos avós, sem a presença da esposa.

“Eu não gosto disso, mas também não posso impedir meu marido de levar a nossa filha até lá. No entanto, hoje minha sogra ligou questionando o motivo da nossa filha passar mais tempo com a minha mãe do que com ela, e brigando por não poder entrar em nossa casa”, escreveu.

Apesar da decisão, ela afirma estar insatisfeita com algumas atitudes demonstradas pelo marido que indicam um interesse em reunir toda a família novamente.

“Meu marido nunca expressou ter qualquer problema com essa decisão, mas ele agora decidiu reunir todos novamente, só que eu não quero isso! Estou cansada de sempre ser a errada da situação e ter que lidar com a mãe dele brincando de ‘mamãe e filhinha’ com a minha filha. Ela tem uma estranha obsessão de ficar sozinha com ela e fica criticando nossas decisões como pais”, diz.

Ela completou alegando que necessita estar bem mentalmente para cuidar da filha e que não entende o motivo das aproximações após um ano da ação.

“Minha filha precisa de uma mãe sã e eu estou feliz e calma com as coisas como estão hoje. Estou bem em não ter contato com elas, mas não entendo o motivo da reivindicação 1 ano depois”, conta.