Nenhuma mulher merece ser violentada!

Em abril de 2022, o médico ginecologista Nicodemus Júnior Estanislau Morais, de 41 anos, foi condenado a 35 anos de prisão por abusar sexualmente de suas pacientes enquanto elas estavam sedadas. No total, o médico foi indiciado por 22 casos de estupro de vulnerável, 22 de violação sexual mediante fraude e nove de assédio sexual.

A quantidade de casos semelhantes borbulham nos noticiários policiais. O que deveria ser um espaço seguro para mulheres serem atendidas e terem sua saúde preservada, muitas vezes é repleta de angústias e medo. Um desafio que é de toda a sociedade: construir espaços de segurança e uma rede de apoio que combate verdadeiramente a violência contra a mulher em todas as suas formas.

Nesta terça-feira (07), véspera do Dia da Mulher, conseguimos uma importante vitória na Câmara dos Vereadores: aprovamos em segunda votação, projeto de lei de nossa autoria que determina que mulheres tenham o direito de serem acompanhadas por profissional de saúde do sexo feminino ou acompanhante de sua escolha, ao passarem por exames ou procedimentos que utilizem sedação.

Com o projeto aprovado nesta terça-feira, mulheres terão um recurso legal que as assegure um direito simples, mas que as dará confiança e tranquilidade para serem atendidas. Infelizmente, ainda falta muito, para que a nossa sociedade receba mulheres e meninas de forma respeitosa e com direitos básicos garantidos quando comparamos com a forma como a sociedade entende e valoriza os homens, mas temos a certeza de que as políticas públicas são um caminho acertado na construção de um mundo muito melhor para as meninas de hoje.

É urgente que todas as mulheres tenham ao seu alcance os recursos necessários para que consigam passar por momentos de vulnerabilidade com segurança de que não serão violadas. Que sejamos parte da solução!