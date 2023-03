Goiânia tem três vezes mais médicos que a média nacional, aponta estudo

A quantidade média de médicos a cada 1 mil habitantes em Goiânia, durante o ano de 2022, superou em quase 3 vezes a média nacional, conforme aponta um estudo da Demografia Médica no Brasil (DMB), produzido pela Associação Médica Brasileira (AMB).

De acordo com os dados, enquanto a razão de médicos por 1 mil pessoas no Brasil é de 2,6 – o município contabilizou, somente no ano anterior, uma marca de 7,6 profissionais.

Entre as capitais, a cidade ocupa a 7º posição, perdendo para Vitória (ES), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Fortaleza(CE), Belo Horizonte (MG) e João Pessoa (PB).

No panorama geral, Goiás também segue acima da média nacional, mas cai algumas posições se comparado a outros estados.

Segundo o levantamento, o número médicos e registros contabilizados em 2022 foi de 19.019 frente a uma população de 7.206.589 de pessoas.

Sendo assim, a razão de médicos por 1 mil habitantes no território goiano é de 2,64 – ou seja, superior à média nacional, que é de 0,04.

Entre os estados, Goiás aparece em 11º, ficando atrás das seguintes localidades: Distrito Federal (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Santa Catarina (SC), Rio Grande do Sul (RS), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Paraíba (PB), Paraná (PR) e Mato Grosso do Sul (MS).