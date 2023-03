Internet de Elon Musk chega a Pirenópolis; veja como funciona

Bilionário do ramo da tecnologia, Elon Musk é dono de uma empresa de satélites que fornece internet para o mundo todo: a Starlink.

Com a promessa de atender áreas remotas, o sistema chegou recentemente a Pirenópolis, um dos principais destinos turísticos de Goiás.

Um dos primeiros estabelecimentos a utilizar o serviço da Starlink é o complexo Shambala Piri, uma estância de casas de veraneio que fica a sete quilômetros do centro histórico da cidade.

A internet é oferecida via satélite por um sistema de banda larga com velocidades que podem chegar a até 200 Mb/s, sendo a conexão mais veloz do continente segundo o site especializado Ookla.

As operações da empresa tiveram início no primeiro semestre de 2022 e já são mais de 3 mil satélites em órbita e mais de um milhão de assinantes ao redor do mundo.

Uma das vantagens da Starlink é a praticidade, já que não é necessário que um técnico faça a instalação e configuração.