Diante da explosão verificada na tarde desta quarta-feira, dia 08 de março, nas obras do Complexo Áquila, na Avenida Beira Rio, a Prefeitura Municipal de Itumbiara, INFORMA que através da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMAI) NOTIFICOU a empresa responsável pelas obras, para que apresente a documentação sobre o procedimento, o tipo de artefato utilizado, as respectivas autorizações dos órgãos competentes e ARTs dos profissionais envolvidos no fato, para as devidas apurações.