Autódromo de Goiânia terá competição com mais de 40 carros neste fim de semana

O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna sediará, neste fim de semana, a abertura da competição “Marcas Racing Brasil”.

O evento começará a partir deste sábado (11) com duas provas, que acontecerão às 10h35 e 3h35, e terminará no domingo (12) com outras duas corridas, que serão realizadas às 11h20 e às 14h55. A cerimônia de premiação está marcada para às 15h40.

De acordo com a organização do evento, o campeonato vai contar com mais de 40 carros que estarão no grid – posição onde os competidores de diversas corridas automobilísticas posicionam-se antes de ser dada a largada.

As três primeiras corridas terão duração de 20 minutos, com direito a mais uma volta. Já a quarta e última etapa, terá 25 minutos e mais uma volta.

Vale lembrar que as competições terão pontuações de ordem decrescente para os primeiros 20 melhores colocados na disputa ao final de cada prova, definindo assim a posição de cada competidor.