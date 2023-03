Goiana surpreende com tatuagem ousada e revela o que quer fazer agora após se arrepender

Nem sempre as declarações de amor são o suficiente para expressar o que se sente. Para algumas pessoas, é necessário que medidas mais drásticas, como tatuar o nome da pessoa amada na pele, sejam feitas. No entanto, para uma goiana, o gesto romântico se transformou em arrependimento.

Três dias depois de fazer uma tatuagem ousada com o nome do cônjuge, a mulher acabou terminando o relacionamento. Para tentar reverter a ação, ela entrou em contato com o tatuador para cobrir o desenho.

O caso surpreendente ganhou força nas redes sociais em agosto de 2022, após uma conta do estúdio “Tattuaria Lion”, local onde a tatuagem foi realizada, compartilhar um vídeo contando a história, mas voltou a viralizar no Instagram recentemente.

Na gravação, é mostrado um print entre uma conversa da mulher e do tatuador em que ela pede algumas sugestões de desenhos para substituir o nome do ex, João Lima.

Até o momento, a postagem já conta com mais de 4,8 milhões de visualizações; 59,8 mil curtidas e mais de 812 comentários na plataforma do Tik Tok.

Muitos internautas se divertiram com a situação e até arriscaram dar algumas sugestões para a mulher sobre o que fazer com o desenho.

“Adota um cachorro e coloca o nome de João Lima”, brincou uma.

“Faz um filho e coloca esse nome agora”, sugeriu outro.

“Calma, com certeza vai aparecer algum famoso com esse nome, só tenha a paciência” disse um.