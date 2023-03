Preso jovem que pediu corrida de aplicativo após matar homem e abandonar carro roubado

Um jovem, de 18 anos, foi preso, nesta quinta-feira (09), suspeito de matar uma pessoa no Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que o crime foi realizado por volta das 19h na rua C-10, no município, e contou com a participação de outros dois homens que, até o momento, não foram localizados pelas autoridades.

A motivação para o homicídio teria sido o porte de uma arma que estaria na posse da vítima, que era pertencente a uma facção rival.

De acordo com a Polícia Civil (PC), após realizarem a ação, os autores fugiram em um carro preto, estilo VW, que era roubado, mas decidiram abandonar o veículo, no Setor Mansões, para solicitar uma viagem por aplicativo até uma ocupação, localizada no Setor Independência das Mansões. A cena foi captada por uma câmera de segurança.

Ao saberem do destino, uma equipe da PC se deslocou até o local. Durante as investigações, um dos suspeitos, de 18 anos, foi encontrado dentro de uma barraca na mata portando uma réplica de uma arma de fogo.

Também foram encontradas as vestimentas usadas pelos suspeitos durante o roubo e homicídio, duas chaves com controle remoto do veículo VW, 14 munições de 9 mm, 5 munições de calibre, 38 balanças de precisão, 3 pacotes de maconha, uma CNH e uma carteira de identidade.

Tanto o rapaz quanto os objetos foram apreendidos e encaminhados até o grupo de investigação de homicídio (GIH).