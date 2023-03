Câmeras flagram cachorrinho furtando ração e fugindo de supermercado em Anápolis

Imagens de câmeras de segurança flagram o exato momento de um furto diferente nesta sexta-feira (10), em Anápolis.

Um cachorrinho foi filmado pegando a ração e fugindo de um supermercado. Pelo registro, é possível ver que o animal pega o alimento e foge.

Gerente do estabelecimento, Samuel Lovais contou ao G1 que o autor não foi muito exigente na hora da escolha, já que o item é um dos mais baratos da seção.

“Foi engraçado. Foi a alegria do dia. Postamos o vídeo no status e toda hora alguém responde”, contou. Funcionários do mercado contaram que o cachorrinho deixou a ração no meio da rua e sumiu.

De acordo com eles é a primeira vez que o animal é visto pela região e que estava de coleira e aparentando estar bem cuidado.