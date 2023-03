Limpar a gordura da cozinha é um grande desafio, se não for o trabalho doméstico mais difícil, não é mesmo?

Afinal, o calor daquele ambiente, misturado com poeira e gordura, faz toda a sujeira ficar impregnada e até mesmo nojenta de se ver, seja nos móveis, eletrodomésticos, rejuntes e pisos.

Mas não se preocupe! Hoje viemos com dicas ótimas que vão te ajudar nessa!

Esta é a maneira correta de limpar a gordura da cozinha sem esforço:

A primeira delas envolve limão.

Para isso, dilua o suco de dois limões num balde com água e passe essa solução nas paredes da cozinha.

Feito isso, esfregue bem e depois limpe normalmente.

Essa é uma forma de eliminar a gordura e o mau cheiro do cômodo.

O segundo truque é usar bicarbonato de sódio.

Assim, aplique-o na zona suja, onde a gordura estiver mais impregnada, como os eletrodomésticos.

Depois disso, esfregue com um pano ou esponja e voilà!

Outra coisa que pode ser feita é usar vinagre de maçã ou de álcool.

Essa é uma opção para se livrar das bactérias e da sujeira.

Assim, passe por todas as superfícies que estiverem com uma sujeira horrível e deixe agir por alguns minutos e pronto!

Por fim, pode parecer inacreditável, mas a borra de café pode ser seu aliado na cozinha!

Para isso, utilize a borra do café feito. Assim, passe por onde tiver gordura grudada e deixe agir durante alguns minutos e depois limpe normalmente, com o detergente. Você ficará bem surpreendido com os resultados.

