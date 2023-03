Goiano que simulou o próprio sequestro para tirar dinheiro da família foi preso após cometer erro durante o crime

Um homem que não teve o nome e idade revelados, foi preso nesta sexta-feira (10), pela Polícia Militar (PM), em Aparecida de Goiânia, após simular o próprio sequestro para tirar dinheiro da família.

De acordo com a PM, as extorsões tiveram início após os familiares, que são moradores de Nerópolis, na Região Metropolitana, não arcarem com as despesas do suspeito.

“A princípio, ele pediu dinheiro, mas como não conseguiu começou a simular o próprio sequestro. Ele afirmava que os sequestradores pediram dinheiro para libertá-lo”, explicou o aspirante Roberto Póvoa, que participou da ação.

Os policiais chegaram até o suspeito após ele cometer um erro durante a prática do crime. Ele enviou à família um código Pix e a localização de onde estava sendo mantido em cárcere privado.

No entanto, o endereço era de uma residência onde o homem já havia morado. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e foi liberado após passar por audiência de custódia.

O carro que o suspeito estava foi apreendido por estar com o documento atrasado.