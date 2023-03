Motoristas vacilam e carga milionária é apreendida em fundo falso de caminhonete em Goiás

Nesta sexta-feira (10), dois homens foram presos por tráfico de drogas após serem flagrados transportando 170 quilos de cloridato de cocaína em fundo falso de caminhonete, pela GO-139 no município de Marzagão, região Sul de Goiás.

A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em força tarefa juntamente com a Polícia Militar (PM). A abordagem fez parte de uma fiscalização de rotina, voltada ao combate da criminalidade.

Os agentes deram a ordem de parada a uma caminhonete F-1000 e um Fiat Uno que trafegavam juntos. Os motoristas dos carros, um de 30 anos e outro de 57 anos, apresentaram nervosismo durante ao procedimento, dando aos agentes respostas desconexas entre si.

Foi feita então a revista dos veículos. Neste momento, foi encontrado o produto em um compartimento oculto na caminhonete, sob o forro de metal da carroceria. O teste com solução reativa da PRF deu positivo para o entorpecente.

Segundo o relato dos traficantes, a carga viria de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e ambos receberiam cerca de R$ 10 mil para entregar a substância em uma cidade do interior mineiro.

A droga foi apreendida e os homens foram encaminhados para a Central de Flagrantes em Caldas Novas, onde foi registrada a ocorrência e consumada a prisão.