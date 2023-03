Preso maníaco do Palio Vermelho que perseguia mulheres em Goiás e no DF

Apelidado de maníaco do Palio Vermelho, o homem que perseguia mulheres em Goiás e no Distrito Federal foi preso na última sexta-feira (10) pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaiso.

O homem é investigado por estupro e tentativa de estupro e, além do carro, o que também facilitou o trabalho dos policiais civis foi a semelhança dos depoimentos de duas mulheres que denunciaram os crimes. Elas não se conheciam.

A Deam conseguiu imagens que captaram os momentos de perseguição. A vítima, de Valparaíso, chegou a ser atacada, mas conseguiu escapar. Já a segunda foi estuprada em Santa Maria (DF) e mantida em cárcere privado em Novo Gama.

Ambos os casos datam de julho de 2022, mais precisamente no dia 17. A suspeita é que outras mulheres possam ter passado por situações semelhantes. Outro padrão de comportamento do suspeito era ameaçar as vítimas com arma de fogo.

Preso, o maníaco do Palio Vermelho teve o veículo e outros objetos apreendidos. Ele usou do direito de ficar em silêncio durante o interrogatório na Deam de Valparaíso. A Polícia Civil (PC) segue investigando o caso.