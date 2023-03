Segurança da Americanas pega no flagra jovem que usava truque para sair da loja sem o alarme apitar

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da tarde deste sábado (11), nas Lojas Americanas do Centro de Anápolis, após uma jovem, de 21 anos, ser parada pelo segurança do estabelecimento.

O Portal 6 apurou que ela foi pega no flagra enquanto colocava algumas roupas dentro da mochila. Ao ser avistada, ela se livrou dos itens e tentou fugir.

Durante a revista, o segurança descobriu o truque usado por ela para sair da loja sem que o alarme apitasse: uma sacola revestida com fita crepe e papel alumínio.

A jovem foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito, que encontraram algumas lesões no corpo da vítima.

De acordo com ela, esses machucados teriam sido provocados quando ela foi contida pelo segurança enquanto tentava fugir.