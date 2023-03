Caminhonete bate em guard rail, capota e cai de ponte no interior de Goiás

Uma caminhonete caiu de uma ponte após capotar na BR-364, em Mineiros sentido Jataí, no Sudoeste Goiano.

O caso ocorreu por volta das 06h20 deste domingo (12), na zona rural do município. Segundo testemunhas, o condutor do veículo perdeu o controle no meio da ponte que passa por cima do Ribeirão dos Ferros.

O automóvel ainda bateu na proteção lateral da estrutura antes de cair nas margens do curso d’água, em uma queda de aproximadamente 10 metros de altura.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o motorista já do lado de fora da caminhonete, caminhando, mas com sinais de confusão.

Além disso, uma passageira que estava dentro do veículo foi encontrada sentada ali por perto, consciente e sem ferimentos graves.

Os militares resgataram a dupla acidentada, fazendo os primeiros socorros e enviando ambos imobilizados para uma Unidade de Pronto Atendimento de Mineiros, para que recebessem assistência médica.