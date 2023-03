“Enquanto tiver vida, vou lutar até o fim”, diz mãe de jovem internada após cheirar pimenta

A mãe de Thaís Medeiros de Oliveira, internada na Santa Casa de Anápolis após cheirar pimenta e ter uma reação alérgica, concedeu entrevista ao Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo (12).

“Enquanto tiver vida, vou lutar até o fim”, declarou Adriana Medeiros, que também atualizou o quadro clínico da trancista, de 25 anos, que encontra-se sob cuidados médicos desde 17 de fevereiro.

Segundo ela, a filha deixou a UTI nessa semana – o hospital cedeu um quarto para ela não precisar ir para enfermaria.

Apesar de não estar mais sedada, Thaís ainda não acordou.

A jovem está com um edema cerebral que vem diminuindo com o passar dos dias, mas existe o risco de morte encefálica.

Thaís chegou a ficar oito minutos sem oxigenação no cérebro no dia do incidente. Os médicos da Santa Casa investigam quais sequelas motoras podem ficar caso ela sobreviva.

“O cérebro ainda pode ter alguma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais dela, as atividades normais, isso, infelizmente, não”, explicou o médico Rubens Dias.