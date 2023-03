Goiana que foi para Espanha e deixou para trás o filho com deficiência deve responder por abandono de incapaz

A goiana que se mudou para a Espanha e deixou para trás o filho com deficiência deve responder por abandono de incapaz.

Quem afirma isso foi o pai de criação do rapaz, Moisés Costa. Ao G1, ele afirmou que, ao entrar com um processo de requisição de alimentos (pensão) ao Ministério Público, o órgão público repassou o caso à Polícia Civil (PC).

Esta, por sua vez, irá investigar o caso e informou que a mulher deve ser indiciada pelo crime de abandono de pessoa com deficiência, que pode resultar em pena de reclusão, de seis meses a três anos, além de multa.

O filho em questão é Davyd Cesario Silva, de 25 anos. O jovem foi diagnosticado com paralisia cerebral, epilepsia e atrofia permanecente dos membros e comprometimento cognitivo.

Logo ao nascer, a mãe alegou que Moisés, que era um ex-namorado dela, seria o pai da criança. Um dia, ao visitar a avó do menino, ela alegou que iria fazer compras no Centro de Goiânia, deixando o garoto com ela.

No entanto, a mulher nunca voltou e desapareceu do radar da família. Foi só após fazer uma busca nas redes sociais que ela foi encontrada, vivendo uma vida confortável na Espanha.

Moisés cuidou de Davyd normalmente, mas, após exames de DNA realizados em 2018, o homem, que é funcionário público, descobriu que o garoto não era filho dele.

Isso não o impediu de amá-lo da mesma forma. Contudo, agora ele buscam encontrar o pai biológico do rapaz, para que ele também possa dar um suporte ao jovem.

“Eu só tenho ajuda da minha mãe, que está com 72 anos. Precisamos de ajuda para que ele não acabe ficando desamparado um dia”, disse o funcionário público.

Além disso, Moisés apontou que a mãe de Davyd já deve um valor que ultrapassa R$ 37 mil de pensão, mas nunca pagou os custos e nem diz quem é o pai biológico do filho.