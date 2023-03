Previsão mostra quais cidades goianas devem ter mais chuva nos próximos dias

O boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) mostra que a semana no estado será marcada por um mix de chuva e altas temperaturas.

Segundo o informe, a combinação entre o calor e a umidade poderá favorecer a formação de áreas de instabilidade, acompanhadas de chuvas isoladas, rajadas de ventos e raios. Em algumas cidades, há também o risco de temporais, com intensidade de moderada a forte.



A região mais afetada deve ser a Norte, com um volume de água de 30 mm e temperatura máxima de até 33°C. Sudoeste, Oeste e Sul aparecem logo atrás, com 25 mm e máximas que variam de 30ºC até 33ºC. Já o Centro e Leste do estado devem receber 20 mm e máximas de 31ºC e 32 ºC, respectivamente.

Entre os municípios, Jataí pode ser a cidade mais atingida, chegando a registrar um pé-d’água de 20 mm nesta segunda-feira (12), além de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas.

Em seguida, aparecem Rio Verde, Santa Helena, Rubiataba, Minaçu e Ceres com 15 mm e temperaturas máximas que podem variar de 29ºC até 33ºC.

Nova Aurora e Alexânia aparecem logo atrás com 12 mm, cada – cenário similar ao que está desenhado para Porangatu, Itumbiara, Ipameri e Cristalina, de 10 mm.

Enquanto isso, Goiânia, Anápolis, Ouvidor, Goiandira e Goianésia devem receber um volume de água de até 9 mm e temperaturas máximas que variam de 27 ºC até 31 ºC.

Já em Três Ranchos, Cumari, Catalão a previsão é de 8 mm e máximas de 29ºC. Flores de Goiás, Davinópolis, Formosa, Luziânia devem ser os menos atingidos com apenas 5 mm, em cada.