Suspeito de violência sexual em garotinho de 03 anos está em liberdade

Um homem, de 54 anos, será investigado como suspeito de estupro de uma criança de 03 anos depois que o menino relatou sentir fortes dores na região genital. O caso ocorreu na última semana, em Goiânia mas, como o homem não foi preso em flagrante, ele segue solto durante a investigação.

O Portal 6 apurou que a mãe, de 19 anos, deixou o filho na casa de uma cuidadora de crianças, de 56 anos, localizado no Residencial Recanto do Bosque, na última sexta-feira (10), como normalmente fazia. No entanto, quando ela buscou a vítima, o criança reclamou de dores nos genitais.

Com isso, a jovem se lembrou que, na quinta-feira (09), ao buscar o menino na casa da cuidadora, ele estava acompanhado do esposo da mulher, conhecido pelas crianças como “vovô”. No sábado (11), a vítima continuou a se queixar de dores e, ao procurar o que poderia ser a causa, a mãe notou que a região genital estava machucada.

Diante do fato, o menino contou que havia sofrido agressão sexual do “vovô”, mas não especificou quando ocorreu. O Portal 6 apurou que, com a revelação, a mãe comunicou o fato à Polícia Militar, que foi até a casa da cuidadora para interrogar o homem. No local, ele afirmou não se lembrar de nada.

A equipe e os envolvidos se deslocaram até o Central de Flagrantes, porém, como o suspeito não foi preso ao cometer o crime, logo após o fato ou com objetos que possam comprovar sua autoria, ele foi solto e será investigado. O estupro de vulnerável foi confirmado e a equipe aguarda os resultados de mais exames para concluir o laudo.