Acusado de matar jovem durante teste de psicopatia em Goiânia é condenado por 2 crimes

O Tribunal do Júri decidiu pela condenação de Enzo Jacomini Carneiro Matos, acusado de matar a jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, no dia 24 de agosto de 2021, durante um “teste de psicopatia”.

Enzo, mais conhecido como “Freya”, teve a sentença foi lida na noite desta segunda-feira (13), pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida.

Ele foi condenado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Juntas, as penas somam 15 anos de prisão, inicialmente em regime fechado na Penitenciária Odenir Guimarães. Também houve a fixação do pagamento de multa.

O julgamento teve início às 08h30 da manhã e Enzo optou por ficar calado durante toda a sessão até o proferimento da sentença que ainda cabe recurso.

Jeferson Cavalcante Rodrigues e Raíssa Nunes Borges, outros dois acusados de matar Ariane, vão ser julgados posteriormente. Uma menor, que na época do crime tinha 16 anos, também é acusada de participar do crime.

Relembre o caso

Ariane Bárbara foi morta dentro de um carro no dia 24 de agosto de 2021, no Setor Jaó, em Goiânia, após sair para lanchar com amigos.

De acordo com as investigações, Raíssa Nunes, uma das jovens que estava no veículo resolveu matá-la para descobrir se era ou não psicopata.