Falta de iniciativa na Prefeitura impede fim dos problemas de iluminação pública em Goiânia, afirma deputado

Falta iniciativa para a Prefeitura de Goiânia resolver o problema da iluminação pública, que vive uma “situação constrangedora“.

Quem afirmou isso foi o deputado estadual Mauro Rubem (PT). Vereador da capital goiana até 2022, o parlamentar afirmou ao Portal 6 que as ações da gestão de Rogério Cruz (Republicanos) para sanar essa questão estão paradas.

“Já faz um tempo que a Prefeitura tem um plano para trocar todas as lâmpadas do município por lâmpadas LED, que são mais eficientes, econômicas, mas a gente vê que não sai do papel”.

“Ouvimos várias vezes que ia ser feito projeto, mas o que a gente percebe que esse processo não andou”, apontou o deputado.

Mauro também criticou a gestão atual de Goiânia, afirmando que o trabalho feito pela Prefeitura, de maneira geral, fica abaixo da média em vários setores, como de drenagem urbana.

“A população está sofrendo muito, não só com isso, mas com IPTU abusivo, um Plano Diretor que não protege a cidade e a deixou mais vulnerável”.

“Esperamos que esses assuntos possam ser resolvidos de maneira mais efetiva com as eleições [municipais] que vêm por aí [em 2024]”, concluiu.