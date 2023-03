Motorista de Goiânia conquista milhões na internet exibindo o gingado nas rodoviárias brasileiras

A rodoviária de Goiânia foi o palco escolhido pelo motorista de ônibus Claudemir Ludugério, de 52 anos, para divulgar a nova coreografia elaborada por ele.

Na gravação, publicada no Instagram na segunda-feira (13), o profissional aparece executando a ‘dancinha viral’ no Terminal Rodoviário da capital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudemir (@motoristafisiculturista)

Desde janeiro do ano passado, o profissional – que é do Paraná (PR), mas escolheu Goiânia para morar há cerca de quatro meses- vem conquistando a web pelas coreografias divertidas inspiradas em cantores como Michael Jackson e Madonna.

Só no perfil no TikTok, o ‘Motorista Fisiculturista’, vídeos já somam mais de 50 milhões de visualizações e 6 milhões de curtidas.

Uma prova do sucesso é que o profissional chegou a ser notado pelo vocalista da banda estadunidense Linear, Charlie Pennachio, após postar uma gravação ao som da música “Sending All My Love”.

“Quero dizer, obrigado, irmão! Amamos a dancinha realmente impressionante”, elogiou o cantor.

Em entrevista ao G1, Claudemir afirmou que a dança é uma paixão para ele e que sempre gostou de ir até as casas noturnas para curtir a noitada.

De acordo com o motorista, os passos têm como objetivo levar mais alegria aos passageiros que, segundo o fisiculturista, ficam ansiosos durante a viagem.

“[..] Eu via os passageiros ansiosos para viajar e resolvi levar alegria para eles e para as pessoas que mais precisam. Eu amo minha profissão, quando vejo as pessoas alegres, aplaudindo, é o que me motiva a continuar. Seja você mesmo, seja feliz ”, explicou ele.