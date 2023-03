Obra da Saneago quebra calçada, forma lama e gera transtorno em Anápolis

Moradores do bairro Parque dos Eucaliptos, em Anápolis, estão tendo que lidar com transtornos por conta de uma obra da Saneago que segue há 15 dias sem uma solução.

Ao Portal 6, a anapolina Libna Rezende Carvalho contou que a companhia está realizando no local uma canalização para aliviar o esgoto e a água da chuva. No entanto, o estrago foi feito e a população ficou no prejuízo, sem ter uma resposta definitiva para o problema.

“Estragaram a minha calçada, a rua está toda cortada, uma calamidade. A gente inclusive nem consegue entrar em casa, meu carro está tendo que dormir na rua. Além disso, os entregadores também não conseguem deixar as encomendas”, relatou.

Diante da situação complicada, a moradora entrou em contato com a Saneago e foi informada de que a obra seria concluída nesta terça-feira (14), fato este que ela afirma estar visivelmente longe de acontecer.

Não contente, Libna acionou também a Agência Reguladora Municipal (ARM). Porém, nada foi feito até o momento.

“Nós não estamos no fim do mundo, estamos praticamente no Centro, é um quarteirão da Avenida Universitária. Não é um bairro afastado, um bairro que está começando, não é nada disso”, destacou na bronca.

Para piorar a situação, além dos carros dos moradores estarem ficando fora das garagens por não ter como entrar, a moradora ainda relata a intensa lama que está entrando nos imóveis por conta da obra.

O Portal 6 entrou em contato com a Saneago, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para retorno.