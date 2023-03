Acidente entre ônibus e caminhão deixa 17 passageiros feridos na BR-060

Durante a madrugada desta quarta-feira (15), um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um ônibus, na BR-060, sentido Anápolis, deixou 17 passageiros feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local indicado, identificou que todas as vítimas permaneciam retidas no interior do veículo de transporte coletivo.

Ao analisar a cena, a corporação conseguiu retirar todos os 17 passageiros do ônibus utilizando a janela de emergência.

As vítimas apresentavam apenas ferimentos leves pelo corpo e a primeira delas foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

As demais vítimas também receberam os primeiros atendimentos e foram transportadas pelas ambulâncias Triunfo, concessionária responsável pelo trecho, e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Até o momento ainda não se sabe qual teria sido a causa do acidente.