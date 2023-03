Atirador que invadiu barbearia em Aparecida de Goiânia queria saber para quem a esposa enviava nudes

A Polícia Militar (PM) encontrou o atirador que invadiu uma barbearia no bairro Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, na última quarta-feira (15).

O Portal 6 apurou que o homem, de 30 anos, foi até o estabelecimento pois queria saber para quem a esposa enviava nudes. No local, o suspeito encontrou dois jovens, de 17 e 18 anos.

Quando questionadas, as vítimas disseram que não sabiam nada sobre as fotos íntimas e uma arma chegou a ser apontada para a cabeça de um deles. Os jovens tentaram fugir e foram alvejados com quatro tiros que não os acertaram.

A PM, acionada pela dupla, fez varreduras na região e encontrou o suspeito, que não ofereceu resistência em um primeiro momento.

O homem, no entanto, ficou bastante agressivo ao ser questionado pelos militares sobre o que aconteceu e precisou ser contido.

Vizinhos contaram que o suspeito escondia outros itens na residência onde morava. No local, foi encontrado um arsenal com armas, silenciadores, munições e carregadores.

Encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) em Aparecida de Goiânia, ele deve responder por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e desobediência.