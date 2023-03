Conheça os esportes radicais que podem ser feitos em Anápolis

Para os viciados em adrenalina e que adoram testar os próprios limites, Anápolis oferece experiências ótimas, que colocam à prova a coragem e a garra daqueles que topam o desafio.

Quando se pensa em atividades radicais, o salto de paraquedas é, com certeza, o primeiro a ser lembrado. Na cidade, a Skydive Cerrado oferece o serviço para aqueles que sonham em flutuar no ar.

Se for o primeiro salto do cliente, o serviço somente é realizado em duplas, com a pessoa sendo acompanhada por um profissional treinado e experiente.

Durante todo o processo, ambos estarão conectados por cabos e presilhas, fornecendo assim um ambiente totalmente seguro.

Para agendar, é necessário acessar o Instagram @skydivecerrado e efetuar o adiantamento de R$100, a fim de reservar o dia e horário. Após isso, basta preencher o formulário.

No grande dia, serão passadas instruções básicas de como se portar durante a aventura. Vale ressaltar que a taxa de agendamento é individual e descontada do valor do salto.

Agora, para aqueles que gostam de misturar adrenalina com natureza, a Outside Adventurer oferece mensalmente excursões com rapéu na Ponte Ferroviária de Anápolis.

Ao Portal 6, o gestor da Outside, Carlos Inácio, explicou que é normal que as pessoas tenham medo de realizar esportes desse tipo. Segundo ele, “é necessário superar esses traumas, tanto para aproveitar a prática como para melhorar o próprio dia a dia”.

As reservas podem ser realizadas por meio do link disponibilizado no Instagram da página @outsideadventure.com.br.

Por fim, os amantes de kart também possuem um espaço reservado na cidade. Os interessados podem realizar as reservas no Kartódromo Razem Abrahão Elias Neto através da Fkart.

A empresa oferece planos em modalidades de bateria aberta com turmas organizadas pela equipe do local, ou fechada, para aproveitar exclusivamente com os amigos.

Menores de idade também podem pilotar, desde que estejam acompanhados dos pais e que tenham a estatura adequada para o veículo.

O espaço oferece capacetes com suporte para GoPro, protetores de costela e toucas caso o piloto tenha cabelo comprido. O telefone para realizar as reservas é (62) 98341-5210.