Mc Donalds de Goiânia, Anápolis e Aparecida oferecerão batata frita extra no drive-thru; saiba como conseguir

Uma promoção da rede de fast food Mc Donalds vai fazer os clientes ‘soltarem a voz’, incluindo aqueles que vivem em Goiás, por meio da campanha “cantando drive”.

O projeto vai oferecer batata frita média extra para quem pedir uma oferta de Big Mac no drive- thru. No entanto, para conseguir o bocada, é preciso fazer o pedido cantando.

Para tanto, os participantes também devem apresentar um cupom, que estará disponível no aplicativo do Mc Donalds.

A promoção seguirá até o dia 26 de março e será feita em sete unidades da franquia espalhadas por Goiânia, Anápolis e Aparecida.

De acordo com a gerente de branding da marca no Brasil, Lariane Duarte, a campanha é uma forma de divertir e conectar o público com a marca.

“O drive é um aliado na rotina das pessoas e queremos tornar esse momento de conveniência e praticidade ainda mais divertido”, disse.

Veja quais unidades participarão da promoção:

Anápolis – Avenida Brasil, 390

Aparecida de Goiânia – Avenida Rio Verde, S/N

Goiânia – Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3160

Goiânia – Avenida T-10, S/N

Goiânia – Avenida T-63, N 1404

Goiânia – Avenida T-7, 649

Goiânia – Rua CP 15, S/N