Meteorologia prevê chuvas intensas para Goiás neste fim de semana; veja cidades mais atingidas

Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) emitiu alerta para o estado sobre risco potencial de chuvas, que variam de moderadas a intensas, neste final de semana.

De acordo com o boletim de previsão do tempo, o transporte de umidade na região norte de Goiás contribui para esse cenário.

Além dela, assim como a Leste e Sudoeste, devem receber aproximadamente 35 mm de chuva neste sábado (18), com máxima de 29º C. Já a região Oeste é a com maior volume de água prevista, de 45 mm, enquanto a Central e Sul possuem expectativas menores, de 25 mm e 15 mm, respectivamente.

A cidade que deve receber mais chuva é Porangatu, com temporal previsto de 25 mm. Jataí e Aruanã também registram possibilidade de 20 mm. Em seguida, Rio Verde e Santa Helena com 18 mm e 15 mm, respectivamente. Goiânia e Anápolis aparecem com 12 mm cada.

A previsão para Cristalina é de 10 mm, seguida por Ipameri e Ceres, de 8 mm. O informe cita Goianésia, Luziânia e Itumbiara logo em seguida, sendo que o primeiro município deve registrar 7 mm e os demais, 6 mm. Davinópolis, Pires do Rio, Flores de Goiás, Nova Aurora, Formosa, Goiandira, Cumari, Ouvidor e Catalão possuem a expectativa de 5 mm, enquanto em Três Ranchos, é de 4 mm.

Domingo

Para domingo, a previsão é de menos chuva, sendo a expectativa para as regiões Oeste e Leste é de 30 mm. O norte está logo atrás, com 25 mm, seguido pelas regiões Sudoeste e Central, que devem ter volume de 20 mm. O sul do estado é o local que provavelmente terá menos água, com expectativa de 15 mm. As temperaturas devem continuar moderadas, com máxima de 29º C.

Anápolis é a cidade que poderá ter mais chuvas, com volume de 15 mm. O Cimehgo cita Jataí, Rio Verde, Goiânia e Santa Helena em seguida, com 12 mm cada uma. Em Rubiataba, Alto Paraíso e Porangatu, a expectativa é de 10 mm. O município de Cristalina está previsto para receber 8 mm.

Ipameri, Ceres, Goianésia, Silvânia e Catalão devem registrar 6 mm, enquanto Goiandira, Ouvidor, Itumbiara, Nova Aurora, Formosa e Davinópolis poderão receber 5 mm. Três Ranchos, Cumari e Luziânia podem ter volume de 4 mm e Flores de Goiás, 3 mm.