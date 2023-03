Ovo de colher volta a ser tendência e confeiteiras de Anápolis inovam na produção

Há menos de um mês para a Páscoa, a produção dos ovos de chocolate está a todo vapor em Anápolis. Neste ano, assim como no anterior, a principal tendência nas confeitarias da cidade é o ovo de colher.

Aproveitando um dos períodos mais lucrativos do ano, as confeiteiras inovam para surpreender os clientes, dentro daquilo que mais procuram.

Estreando na Páscoa, Julliana Góis de Oliveira Milazzo, proprietária da Merenguê Brigadier, decidiu permitir que antes da tão esperada data, os anapolinos possam provar um pouquinho de cada sabor.

Assim, para facilitar a escolha do preferido, ela criou a “caixa degustação”. Ela é composta por seis miniovos distribuídos em; ao leite, creme brulée, maracujá, meio amargo, caramelo salgado e de ninho com Nutella. O melhor é que o preço é acessível, saindo por apenas R$ 45.

Com apenas uma semana de lançamento do cardápio especial, Julianna já recebeu cerca de 40 encomendas, com destaque para o de creme brulée. A expectativa é de que as vendas cresçam ainda mais com a proximidade da data.

Além disso, a confeiteira destaca que a procura por doces artesanais aumentou pela qualidade dos produtos, mas também devido aos elevados preços dos ovos industrializados, comercializados pelos mercados.

“Percebo que os ovos caseiros estão ganhando espaço a cada ano que passa devido a qualidade melhor da entrega em relação ao sabor. Outro ponto é que os ovos vendidos nos mercados estão cada dia mais caros e entregando cada vez menos em qualidade. Mas a mente do consumidor mudou e agora eles reparam no que estão levando”, afirmou.

E as crianças não ficam de fora, já que também está disponível no catálogo opções irresistíveis para os pequenos.

Também trazendo inovação para o mercado da Páscoa, Thaís Miotto, dona da Cozinha FIT, traz para Anápolis ovos de chocolate saudáveis e o melhor, sem açúcar.

Trabalhando na área pelo terceiro mês consecutivo, ela conta que monta o cardápio de forma especial, sempre pensando no que esteve em evidência ao longo do ano.

“Todo ano busco lançar novidades em relação ao ano anterior, gosto de trazer elementos que estão em evidência no dia a dia de encomendas para dentro do catálogo de Páscoa. Hoje em dia as pessoas tem consciência e informação, buscam um produto gostoso, bonito e que seja aliado da saúde! Tento unificar tudo isso e incluir aqueles que não podem devido restrições alimentares ou alergias”, relatou.

Desde o lançamento do cardápio, a demanda principalmente pelos ovos para crianças alérgicas foi alta, sendo necessário até mesmo correr atrás de mais ingredientes para alavancar a produção.

“Os que esgotam mais rápido são os ovos veganos pelo fato de não conter leite, muitas crianças tem APLV (alergia a proteína do leite) e não podem consumir doces e chocolates convencionais. Assim que divulguei o catálogo de páscoa eles esgotaram super rápido, tive que correr atrás de mais chocolate e eu já havia aumentado a produção em relação ao ano passado”, destacou.

Por serem artesanais e sem conservantes, a duração das delícias é um pouco menor, sendo então necessário fazer uma encomenda prévia para não ficar sem.