Conheça um ‘pedacinho’ de Portugal que fica em bairro tradicional de Goiânia

Para quem procura um point culinário que proporcione uma experiência diferenciada, um estabelecimento em Goiânia oferece uma espécie de ‘viagem gastronômica’ até Portugal sem que seja preciso enfrentar uma distância de 7. 547 km e quase 13 horas de voo.

Localizado na Avenida C-182, no Jardim América, a Casa Bairrada é um restaurante especializado no melhor da culinária portuguesa.

No cardápio, é possível encontrar e experimentar pratos típicos de Portugal como croqueta, francesinha, bacalhau (preparado de diversas maneiras), além de tábuas de frios e vinhos.

Além disso, o local também possui uma gama de sobremesas para deixar qualquer um com ‘água na boca’, como pudim de leite, abacaxi com raspas de limão, sorvete de creme com calda de chocolate e outros.

O restaurante também oferece a opção de menu executivo, de terça a sexta,com entrada, prato principal e sobremesa. Tudo isso por um preço de R$ 79,90.

O local funciona de terça a sexta, das 12h até às 23h, aos sábados, das 12h até às 00h, e aos domingos, das 12h às 17h.