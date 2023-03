Invicto no campeonato Goiano, adolescente se torna promessa no Tênis de Mesa Paralímpico

De Anápolis, o adolescente Neemias Ramos de Paula, de apenas 15 anos, vem despontando como promessa do Tênis de Mesa brasileiro. Com cada vitória em quadra, ele está conquistando rapidamente um merecido espaço dentro do esporte.

Para se ter uma ideia, no ano anterior, ele venceu todas as etapas do Campeonato Goiano, sendo destaque dentro da categoria Paraolímpica Classe 11.

Neemias foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas se engana quem pensa que o diagnóstico o impede de seguir os sonhos de se tornar um grande atleta.

Cada vez mais perto da grande realização, do dia 20 ao 26 de fevereiro, o garoto participou do primeiro treinamento Diamantes do Futuro, organizado pela própria Confederação Brasileira de Tênis de Mesa para preparar prodígios do esporte.

História no esporte

Ao Portal 6, o pesquisador e pai do garoto, Rodolfo de Paula, contou que tudo começou em 2020, enquanto a família ainda vivia em São José dos Campos, cidade no interior de São Paulo.

Segundo o genitor, em agosto daquele mesmo ano, ele começou a treinar, mas na época, não sabia nem ao menos bater na bola.

No entanto, com o tempo o adolescente foi aprendendo e junto com o esporte, foi se desenvolvendo cada vez mais na vida pessoal.

“Tem um Neemias antes e depois do tênis de mesa. Ajudou muito na concentração, foco e principalmente na fala dele, que vinha sendo prejudicada pela realidade da pandemia”, contou o pai.

O garoto começou a competir no início de 2021 e com apenas seis meses, encerrou o ano como terceiro do ranking nacional na categoria.

Agora, a expectativa é de que ele siga entre os três primeiros da categoria para que assim, possa conquistar o sonho de uma vaga nas Paraolimpíadas de 2024, em Paris.