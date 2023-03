Mulher é ameaçada de morte e apanha de casal de bandidos após reagir a assalto em Goiânia

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, acabou apanhando de um casal de bandidos após reagir a um assalto, na manhã deste sábado (18), em Goiânia.

O caso ocorreu por volta das 6h50, no Jardim Curitiba. Conforme dito pela vítima à TV Anhanguera, ela estava saindo de casa para trabalhar, quando foi abordada pelos agressores que pilotavam uma motocicleta.

A mulher tentou correr para fugir do casal, mas acabou tropeçando e caiu. Com isso, a passageira desceu do veículo e tentou roubar a bolsa dela.

A criminosa ainda tentou pegar o celular que estava na cintura da vítima, mas ela reagiu mordendo a mão da assaltante.

Nisso, o condutor reagiu fazendo ameaças de morte e jogando a moto na região do quadril da mulher, que ainda estava no chão. Ele ainda deu socos e chutes nela.

Em decorrência dos gritos da vítima, os vizinhos acabaram saindo de casa e acudiram a moça. O casal acabou fugindo, levando a bolsa, que continha cartões bancários, documentos e uma quantia em dinheiro.

A mulher foi ao Jardim Curitiba receber atendimento médico, pois acabou sofrendo lesões nos locais das agressões.

À TV Anhanguera, a Polícia Civil (PC) informou que o fato foi registrado em ocorrência e será investigado pela 22ª DDP de Goiânia.