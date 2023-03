Pagamento do IPTU vai até 10 de abril em Anápolis; veja quem está isento

Quem possui imóveis em Anápolis deve se manter atento ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Isso porque, em 2023, a tributação poderá ser paga até o dia 10 de abril.

Até esta data, os contribuintes podem quitá-la com desconto de 10% à vista. Mas a dedução pode chegar a 15% pelo programa Contribuinte Legal, que beneficia quem está em dia com o IPTU do ano anterior e optarem pela cota única.

Vale destacar que, até o momento, não há previsão de prorrogação para o pagamento.

Para realizar a contribuição, a população pode procurar os canais virtuais do município por meio do Zap da Prefeitura ou, se optar pela forma presencial, deve procurar a unidade do Rápido do Anashopping.

Quem já tem a inscrição do imóvel pode também acessar o Portal do Cidadão e emitir a guia.

Já proprietários de lotes vagos devem retirar as guias nos postos de atendimento, uma vez que os talonários são enviados somente para imóveis edificados.

Aqueles que optarem pelo parcelamento poderão dividir o valor devido em até oito vezes, com valor mínimo de R$ 130,20.

Segundo a Secretaria Municipal da Economia, a isenção do pagamento do IPTU continua para alguns grupos que residem em Anápolis. São eles: