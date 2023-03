Pesquisa mostra quais são os 6 municípios de Goiás onde as pessoas vivem mais

Pesquisa do Instituto Mauro Borges (IMB) identificou em quais municípios goianos as pessoas vivem mais. Goiânia é o segundo com maior longevidade, enquanto Anápolis configurou o 17º lugar, de acordo com o instituto.

O levantamento, publicado neste mês de março, leva em consideração diversos fatores, como educação, renda, trabalho, saúde, desigualdade, acesso a vários serviços e ainda fatores geográficos.

O órgão de pesquisa analisou 25 indicadores, divididos entre dois índices: saúde e qualidade de vida, sendo que a média representa o Índice Goiano de Longevidade (IGL) geral. Numa escala de 0 a 100, o estado registrou um IGL geral de 39,07.

Na área de saúde, que considera o acesso a recursos materiais e humanos, o município mais bem posicionado foi Ceres, com pontuação de 73,71.

Já no âmbito de qualidade de vida, que estuda desigualdade social, segurança, educação, trabalho, dentre outros fatores, o melhor município foi Rio Quente, com média de 68,6.

Confira quais são os 6 municípios de Goiás com maior IGL geral:

1. Ceres – 66,97

2. Goiânia – 62,00

3. Catalão – 57,82

4. Itumbiara – 55,09

5. Chapadão do Céu – 55,03

6. São Simão – 51,54

Variação

Enquanto o IGL de qualidade de vida não apresentou uma variação expressiva entre os municípios, o IGL de saúde indicou uma diferença notável. Isso porque Ceres ficou em primeiro lugar com 73,71 enquanto Flores de Goiás ficou na última posição, com IGL de 9,93.

A pesquisa ainda aponta que a região sul de Goiás, que possui melhores indicadores socioeconômicos, apresenta IGL mais alto em comparação com a porção nordeste do território, região mais pobre do estado.