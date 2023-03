Esses são os postos com a gasolina mais barata em Anápolis

Com o constante sob e desce no preço dos combustíveis, muitos motoristas acabam ficando com a dúvida de qual o melhor local para abastecer, sem que pese tanto no bolso. Em Anápolis, a realidade não é diferente, já que a oscilação nas bombas também afeta os condutores locais.

No final de fevereiro, após uma ocorrer uma reoneração de parte dos impostos federais sobre a gasolina, o valor se elevou, afetando diretamente ou indiretamente os consumidores.

No entanto, na última semana, uma pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) identificou uma redução de 0,5% no preço do combustível.

Pensando nisso, o Portal 6 elaborou uma lista, baseada no aplicativo Eon, da Secretaria da Economia, com os postos onde os motoristas podem encontrar o litro da gasolina mais barato na cidade. Vale ressaltar que o levantamento foi realizado nesta segunda-feira (20), por volta de 15h.

Confira:

1. Auto Posto Ipanema II LTDA

Avenida Brasil, Andracel Center – Gasolina Comum por R$ 4,89

Gasolina Aditivada – R$ 4,99;

2. Auto Posto Benfica

Rodovia GO-222, Zona Rural de Anápolis – Gasolina Comum por R$ 4,99;

3. Auto Posto Brasil Sul

Avenida Brasil Sul, 6875, Parque São João – Gasolina Comum por R$ 4, 99;

4. Auto Posto Cerrado

Zona Rural de Anápolis, bairro São João – Gasolina Comum por R$ 4,99;

5. Auto Posto Cerrado 153

Rodovia BR-153, Zona Rural de Anápolis – Gasolina Comum por R$ 4,99;

6. Auto Posto Cerrado II

Rodovia BR-153, Setor Santa Clara – Gasolina Comum por R$ 4,99;

7. Auto Posto Cerrado Via Aeroporto

Rodovia BR-153, Setor Industrial Aeroporto – Gasolina Comum por R$ 4,99;

8. Auto Posto Calixtópolis LTDA

Avenida Pedro Ludovico, Parque Calixtópolis – Gasolina Comum por R$ 5,09;

9. Auto Posto Carreteiro

Avenida Brasil, 4801, Jardim das Américas I Etapa – Gasolina Comum por R$ 5,29

Gasolina Aditivada – R$ 5,29;

10. Auto Posto Carreteiro II

Avenida Universitária, 1390, Vila Santa Isabel – Gasolina Comum por R$ 5, 29

Gasolina Aditivada – R$ 5,29;