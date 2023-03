“Cereja do bolo de desgastes”, avalia cientista política sobre impacto da CEI da Comurg na imagem de Rogério Cruz

Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) está mais uma vez no olho do furacão.

Os vereadores da capital instalaram uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), com o objetivo de investigar supostas irregularidades na empresa.

Ao Portal 6, a cientista política Ludmila Rosa avaliou o impacto que esta CEI pode ter no capital político do prefeito, que há algum tempo sofre com o desgaste da imagem como chefe do Executivo municipal.

“Essa CEI é uma espécie de cereja de bolo de desgastes. Teve o problema do IPTU, na continuidade de alguns secretários, teve o desgaste da não eleição da Thelma Cruz para deputada estadual, isso depõe contra a mobilização do prefeito”, relembra a especialista episódios anteriores de desgaste do prefeito.

A investigação da Comurg pode ser um fato ainda mais decisivo nas pretensões políticas de Rogério Cruz. Segundo a cientista política, a apuração é capaz de aumentar ainda mais a fragilidade do prefeito.

“Em nenhum lugar do mundo uma CEI é algo favorável ao Executivo. Nesse caso, a Comurg, que é uma empresa de capital misto, mas que tem uma relevância fundamental, é a companhia que assegura as questões urbanísticas e que de vez em quando está com problemas. Isso estoura no colo de um prefeito que não goza muito de conforto perante a opinião pública, de boa avaliação, que tem uma fragilidade diante do ponto de vista político”, explica.

Mesmo com as tentativas do Paço Municipal de interferir na CEI, Ludmila Rosa avalia que o prefeito não está totalmente blindado contra os resultados da investigação.

“Por mais que o Paço tenha interferido na composição da CEI, por mais que tenha um certo controle do que está acontecendo na CEI, por mais que isso tenha acontecido, não garante blindagem do Rogério Cruz”.

Pensando nas eleições de 2024, o resultado da CEI pode ser a sobrevivência política do prefeito em busca da reeleição, ou então o início do fim da jornada dele no Paço.

“Se ele sair dessa CEI pouco lesionado do ponto de vista político, ele vai ter um ano pra se reerguer, trazer partidos pra base e não só se mostrar pra cidade, mas para players políticos também. Se ele sair fragilizado, pode ser a pá de cal”.