Idoso que tentou cobrir o telhado de casa com lona cai da escada e morre, em Goianésia

Um idoso de 72 anos morreu na tarde desta terça-feira (21), em Goianésia, após tentar cobrir o telhado de casa com lona e cair da escada.

O Portal 6 apurou que a queda foi de aproximadamente 06 metros.

Vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), depois de escutarem a esposa da vítima gritando por socorro.

O socorro esteve no local e só pôde constatar o óbito do idoso, que sofreu lesão com exposição óssea.

O local foi isolado e periciado após a chegada da Polícia Científica. Agora, o caso está sob a responsabilidade da Polícia Civil (PC) de Goianésia.