Governo de Goiás faz alerta importante sobre pagamento da terceira parcela do IPVA

Alguns motoristas goianos que ainda não realizaram o pagamento da terceira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) devem se apressar.

Para os condutores com veículos com placa final 9, a data limite é para esta quinta-feira (23). Já para os automóveis com final 0, o prazo se estende até sexta-feira (24).

No caso das placas com final 1 e 2, a quitação do tributo à vista e do licenciamento anual deve ser feita até setembro. Para os demais, é até outubro.

Os débitos podem ser pagos em agências lotéricas do estado, bancos, internet banking, aplicativos bancários ou nos terminais de autoatendimento.

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) também alerta que os boletos não são mais enviados pelos Correios. Por isso, é necessário solicitar o documento por meio do site, aplicativo DetranGO ON, ou em uma das unidades do Vapt Vupt.

Vale lembrar que estão isentos do pagamento do IPVA os veículos que possuem 15 anos ou mais anos de uso, pessoas com deficiência (PcD), ônibus ou micro-ônibus de passageiros de turismo ou escolar.

Já os participantes do Nota Fiscal Goiana têm desconto de 5% a 10% no imposto, a depender do valor das compras feitas com a inclusão do CPF nas notas fiscais. Veículos comprados em concessionárias goianas também terão desconto na base do cálculo sobre o tributo.