Moradores ficam assustados com sucuri que tentava se esconder e bombeiros de Goiás são acionados

Moradores do bairro São Francisco, no município de Goiatuba, levaram um verdadeiro susto durante a tarde desta quarta-feira (22).

Acontece que uma sucuri decidiu fazer um passeio pela área residencial da cidade, causando um certo alvoroço na população.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para o resgate e chegando no endereço indicado, identificou que se tratava de uma cobra filhote.

O esperto animal se camuflou no meio da vegetação e foi resgatado todo enrolado em cima de uma árvore presente na área residencial.

Este tipo de serpente é considerado uma das maiores do planeta e apresentam hábitos semiaquáticos. Vale ressaltar que elas são carnívoras e costumam matar as presas não por envenenamento, mas sim por constrição, ou seja, com a pressão.

Como a sucuri não apresentava ferimentos pelo corpo, ela foi devolvida em segurança para a natureza.