Goiânia terá espetáculo teatral inspirado em filme de sucesso dos anos 90

Sucesso nos anos 90, o filme “Grease nos tempos da brilhantina” deixou as telas da tv para pisar no palco em Goiânia. Nos dias 26 e 31 de março, acontecerá o espetáculo “Grease: O Musical”.

O evento será realizado no Teatro Sesi, no Setor Santa Genoveva. As sessões estão previstas para começar às 15h, no primeiro dia, e às 20h, no segundo.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio da plataforma Santa Bilheteria. Os valores são de R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira).

O espetáculo será marcado por um mix de danças e músicas presentes na obra original, como “You’re the one that I want”, que prometem instigar o público a ‘mover o esqueleto’ junto com os atores.

A trama contará a história de um romance entre Sandy e Danny, dois jovens que se apaixonam durante as férias e, posteriormente, descobrem que irão estudar no mesmo colégio.