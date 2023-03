Na UTI, passageira de avião que caiu em Goiânia passa a respirar sem ajuda de aparelhos

Passageira do avião que caiu em Goiânia na quarta-feira (22), Priscila Fagundes Amaral, de 31 anos, foi encaminhada no mesmo dia para o Hospital de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos.

No entanto, o último boletim médico divulgado pelo HUGOL no início da noite desta sexta-feira (24), informou que Priscila foi extubada e está respirando de maneira espontânea.

Ela segue internada para observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde, mas o quadro regrediu de grave para regular.

O HUGOL ainda informou que Roberto Pereira Junior, de 48 anos, teve alta da UTI e foi para a enfermaria.

Já Winnicius Duarth Alves Rodrigues, de 31, tem previsão de alta para segunda-feira (27), dependendo da reação ao tratamento.

Indira Mendes Maia, de 31 anos, recebeu alta na quinta-feira (23). As outras vítimas, os irmãos irmãos Bruno Rodrigues da Rocha e Leonardo Rodrigues da Rocha, tiveram o óbito confirmado ainda na quarta-feira (22).