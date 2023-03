UnB abre vagas para cursos superiores gratuitos em Anápolis; veja como se inscrever

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou edital na última quarta-feira (22) para as inscrições nos cursos de licenciatura em Pedagogia, Letras, Geografia, Artes Visuais e Música na modalidade Educação a Distância (EaD), com polo em Anápolis. Ao todo, foram disponibilizadas 1.027 vagas.

As aulas serão semipresenciais, com o sistema da Universidade Aberta Brasil (UAB) encarregado das aulas online. Além disso, os estudantes terão encontros presenciais quinzenais ou semanais, a depender do curso, nos polos de ensino, como Anápolis.

Outros municípios goianos que foram incluídos são: Santo Antônio do Descoberto, São Simão, Mineiros, Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Formosa e Goiás. As inscrições podem ser realizadas até às 18h do dia 14 de abril pelo link disponibilizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Os candidatos podem se inscrever por meio de duas opções, a primeira sendo pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos 2013 e 2022, ou então pela média nas notas obtidas no Ensino Médio. O resultado final será divulgado no dia 31 de julho.

Na inscrição, que é feita com o pagamento de uma taxa de R$ 58, é necessário optar pelo curso e polo que desejar. De acordo com a instituição de ensino, a oferta de cursos de licenciatura na modalidade a distância tem como objetivo ampliar e interiorizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade, assim como incentivar a formação de professores de redes públicas de ensino que não tenham a habilitação exigida.

Interessados podem acessar mais informações pelo telefone (62) 99179-0546.